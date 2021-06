Piden protección de la CIDH para congresistas investigados por Procuraduría / ()

A propósito de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, para verificar cómo se han presentado las protestas durante el Paro Nacional, la Comisión Colombiana de Juristas le solicitó medidas cautelares para la protección de los congresistas Wilson Arias y María José Pizarro, advirtiendo que estarían siendo presuntamente objeto de persecución política.

"Como congresista he acompañado las movilizaciones y el ejercicio legítimo de la protesta desde el marco legal y constitucional, pero algunos sectores me juzgan y el Gobierno nacional me investiga por supuestamente extralimitarme en mis funciones", aseguró la representante de la lista Decentes.

Por esta razón, y argumentando una falta de imparcialidad e independencia en las instituciones del Estado, "recurrimos a las instancias internacionales para que sean respetados nuestros derechos al libre proceso, y que se brinden todas las garantías para seguir desarrollando nuestras funciones como legisladores", añadió Pizarro.

Por su parte el senador del Polo consideró que "asistimos a una andanada política de la extrema derecha, del uribismo, en la que coincide la Procuraduría, para descalificar nuestra opinión sobre la ampliación burocrática de la entidad y el papel de los organismos de control en momentos tan delicados de la vida nacional".

Este tema de la aprobación en el Congreso del impulsado por la Procuraduría también, precisamente como dice Arias, fue controversial en cuanto coincidió con la apertura de investigaciones contra, además de ellos, otros congresistas de la oposición como Inti Asprilla, Ángela María Robledo y Alexander López.