Sorprende que quieran echar a caneca todo el trabajo: Archila a Comité Paro

En medio de los acercamientos entre el Gobierno y el Comité del Paro, que cumple más de un mes en el país, y ante la petición realizada por el propio comité de regresar al preacuerdo alcanzado entre las partes el 24 de mayo y suscribirlo sin los nuevos ajustes, el consejero para la Estabilización Emilio Archila advirtió que se estaría desechando el trabajo de los últimos días.

"Veníamos trabajando en evoluciones sobre el texto de las garantías para la protesta pacífica, sobre lo que se había preacordado el 24. Por eso ayer fue para nosotros muy sorpresivo que quisieran que se echara a la caneca todo ese trabajo que hemos hecho durante estos días, y simplemente volviéramos a ese texto", afirmó el vocero del equipo negociador del Gobierno.

Para Archila, además, sería "igualmente muy sorpresivo y no correspondería con lo que nos están exigiendo todos los colombianos, que en ese documento no existiera una previsión sobre los bloqueos, que es lo que ocurriría si se firmará tal cual el documento del 24, porque en ese no estaban esos textos que yo he venido insistentemente pidiendo que se incluyan en las garantías".

El Comité del Paro, por su parte, aseguró que si el Gobierno no firma ese documento, lo entregará a la CIDH como un insumo de la no disposición para negociar. Esto, en los ojos de Archila, se aleja de la verdad. "Pretender mostrarle a la CIDH como si el Gobierno no quisiera negociar el pliego de emergencia, argumentando que no procedemos a firmar un documento que nunca tuvo la condición de obligante, definitivamente no corresponde a la realidad", dijo.

La decisión de volverse a reunir el domingo, y no de manera consecutivamente, como se ha venido realizando, según la cabeza del equipo negociador se debe a la petición del Comité de "volver a donde estábamos el 24, a un documento al que ellos y nosotros ya les habíamos hecho nuevos comentarios y respecto de los cuales hasta ayer habíamos tenido avances sustanciales. Esa es la única razón por la que no estamos trabajando hoy".