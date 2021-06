Comité de Paro pide al Gobierno volver a preacuerdo alcanzado el 24 de mayo / ()

Tras la finalización de un nuevo encuentro entre el Gobierno nacional y el Comité del Paro, en donde se esperaba trabajar en la consolidación del acuerdo sobre las garantías de la protesta, que permitiera instalar una mesa de negociación finalmente, los integrantes del Comité anunciaron que insisten al Gobierno firmar el preacuerdo que se había alcanzado el 24 de mayo.

"Venimos insistiendo al Gobierno nacional que debe firmar el preacuerdo de garantías al que llegamos el 24 de mayo, donde están los mismos actores que en su momento estaban: tres ministros de despacho, dos altos consejeros y más de 50 asesores del Gobierno. Ese documento, insistimos que debe ser firmado porque fue acordado con el equipo negociador", afirmó el presidente de la CUT, Francisco Maltés.

Le puede interesar:

- No dialogaremos con vías de hecho, eso es chantaje o extorsión: Iván Duque

- No existe la variante colombiana del COVID-19: OPS

Según el dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, si el Gobierno no firma este preacuerdo, el Comité lo entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un insumo, durante su visita a Colombia la próxima semana (la idea del Comité es reunirse con la CIDH el día miércoles).

Precisamente lo que respondió el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, vocero del equipo negociador del Gobierno, es que "veníamos trabajando en una metodología con el Comité, sobre la cual teníamos 16 acuerdos. Pero para sorpresa nuestra, en lugar de continuar con la metodología acordada, hicieron esa solicitud. Pese a ello, ese documento siempre se pensó fue como un texto con base en el cual hiciéramos el trabajo".

Según indicó el consejero, ese preacuerdo se ha fortalecido gracias a las observaciones del propio Comité del Paro y a las opiniones de parte de los garantes de estos encuentros. "Por esa razón, hemos invitado al Comité a que retome la metodología que ellos mismos propusieron, que miremos si hay propuestas para poder avanzar lo más rápido".

De hecho, uno de los temas sobre los cuales Archila fue bastante enfático fue el de los bloqueos. "Esa petición la hicimos al finalizar las sesiones que llevaron a ese texto. Para el Gobierno, en representación, oyendo al país, la legalidad y todas las personas que han sido afectadas por los bloqueos, la circunstancia de que exista un pronunciamiento sobre que esos bloqueos no son una forma legítima de la protesta, es absolutamente indispensable".

Teniendo en cuenta las recientes declaraciones del Comité sobre su no responsabilidad de todos los bloqueos, el consejero afirmó que "nosotros no estamos pidiéndole al Comité Nacional del Paro nada que no esté a su alcance. En la propuesta que hemos hecho, que es respecto de las plataformas, sobre las que ellos sí tengan esa influencia”.

Ahora bien, las partes tendrán el día sábado para reunirse por aparte y estudiar las propuestas de la otra parte. De momento, la nueva reunión conjunta plenaria será el domingo 6 de junio en horas de la mañana. Eso sí, afirmó el propio presidente de la CUT, que el Paro seguirá hasta que no se llegue a una negociación. Por esto, el próximo 8 de junio harán muestras artísticas en distintas partes del país, y el día 9 será la jornada de movilizaciones nacional.

"Otra muestra que nos indica que el Gobierno no quiere la negociación, es que le hemos preguntado que si no hubiera acuerdo en el punto de garantías, podríamos empezar la negociación del pliego de emergencia, radicado el 20 de julio del año pasado. La respuesta del Gobierno ha sido que no. Es claro que no le gusta", arremetió Maltés.

Finalmente, el Gobierno detalló que la creación de este texto de protesta no es para las manifestaciones actuales solamente, sino que quedará como un texto base para evitar en un futuro casos de violencia policial, civil, criminal o familiar. Por eso la importancia, del Comité de que se garanticen los Derechos Humanos, y del Gobierno que también se protejan los derechos de quienes no hagan parte de las movilizaciones.