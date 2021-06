Daniel Muñoz: “Vengo trabajando para consolidarme en la Selección”

Luego que una lesión le impidiera estar en la convocatoria de la última fecha Eliminatoria, Daniel Muñoz pudo cumplir su sueño de integrar una Selección Colombia y ahora espera contar con minutos para poder mostrar todo su potencial, tal como lo expresó en una rueda de prensa realizada este lunes.

Muñoz llegó a mitad del año pasado al fútbol belga, donde durante su primera temporada en el fútbol europeo ha cumplido destacadas presentaciones que lo tienen ad portas de debutar con la absoluta ‘Tricolor’.

"He crecido muchísimo. Este primer año fue una adaptación rápida en lo personal y grupal. He crecido y he ganado mucha experiencia en el fútbol belga. Me estoy consolidando muy bien en el fútbol europeo y aspiro hacer una muy buena segunda temporada", dijo.

El ex Atlético Nacional tiene entre sus principales características la polivalencia en el campo, no obstante, destaca que prefiere jugar en su posición natural, la de lateral derecho.

"La posición donde me siento mejor es en la natural, de lateral derecho. El profe sabe que soy un jugador que puede jugar como interior, extremo y central. Le puedo dar una variante y donde me necesite daré lo mejor de mí", expresó.

En cuanto a una eventual titularidad, el futbolista de 24 años comentó que está preparado para lo que disponga el técnico Reinaldo Rueda y espera poder contar con minutos para comenzar a consolidarse en el equipo.

"Para eso vengo trabajando, para ganarme un puesto en la Selección y consolidarme. Estoy esperando la oportunidad y de acuerdo a ello, ya veremos cómo va surgiendo todo. He crecido mucho, he ganado más experiencia y aspiro a consolidarme en la Selección", manifestó.

En cuanto al entrenador del combinado nacional que asume el proyecto con la ilusión de clasificar a la Copa Mundo de Catar, Muñoz resaltó la experiencia del seleccionador.

"Todos sabemos lo que es el profe (Rueda), un entrenador mundialista con experiencia en Selecciones. Le hace muy bien a la Selección la llegada del profe y todos estamos deseosos de aportar lo mejor con miras al Mundial", comentó.

Por último, reveló el esquema defensivo que ha estado trabajando el entrenador con miras a los partidos contra Perú y Argentina por Eliminatorias.

"Venimos trabajando la línea de cuatro, pero estamos adaptados a cualquier sistema, porque en nuestros clubes jugamos en diferentes modelos. Estamos al servicio de lo que el profe requiera", concluyó.