Gallardo y su dura reflexión sobre la situación que vive Colombia

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, analizó la previa del partido contra Independiente Santa Fe por la fecha 3 de la Copa Libertadores y lamentó la situación que atraviesa Colombia, a la vez que hizo una reflexión sobre el papel del fútbol en medio de lo que pasa en el mundo.

Colombia vive desde el pasado 28 de abril una jornada de protestas y violencia que ha desencadenado en más de 20 muertes y cientos de heridos, que han generado que el fútbol programado en los estadios del país se traslade e, incluso, se piense en suspender las competiciones.

Para el técnico de River Plate, el fútbol no es ajeno a lo que sucede no solo en Colombia por las manifestaciones, sino también en el mundo por la pandemia de coronavirus.

"A veces perdemos de vista, creemos que el fútbol está fuera de lo que pasa en el mundo entero, y no estamos fuera, estamos dentro. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar, de opinar, de querer que todo debe funcionar", comentó.

El 'Muñeco' fue crítico hacia quienes consideran que el fútbol debe continuar a pesar de las situaciones de orden público o salud que atraviesa el mundo.

"No está funcionando nada bien en el mundo, ¿por qué el fútbol debería funcionar de maravilla? Tenemos que lidiar con todas estas situaciones, de si tenemos que viajar o no viajar, si vas o si te dejan entrar. No naturalicemos cosas que no son naturales", recalcó.

River Plate visitará en La Olla de Asunción a Independiente Santa Fe este jueves desde las 7:00 de la noche, en el partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores, con transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.