"Fuerza mi patria": Jugadores de la Selección rechazan ola de violencia

A través de redes sociales, varios jugadores de la Selección Colombia se han manifestado en las últimas horas en rechazo a la ola de violencia que está atravesando el país en medio de las protestas que desde el pasado 28 de abril se han llevado a cabo diariamente.

En el país, en total son 18 civiles y un policía los que han muerto desde el inicio de las protestas contra la reforma tributaria el 28 de abril, según un balance de la Defensoría del Pueblo, por lo que organizaciones como la Unión Europea y la ONU ya condenan los hechos por los que el país ha sido protagonista en los últimos días.

Ante el silencio del deporte colombiano alrededor de la situación que vive el país, varios jugadores de la Selección Colombia comenzaron a alzar la voz en rechazo a la situación actual.

"Rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a la no violencia y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias", escribió Falcao.

"Fuerza mi patria. Paz y amor, con ustedes siempre", publicó Duván Zapata.

"Me duele mi tierra tanto como a todos. Siento que no puedo callar por tantas imágenes que he visto, no soy político, soy solo un simple colombiano que quiere lo mejor para mi país, todo comienza por la paz, por el respeto, la comprensión y por el derecho que tenemos todos a expresarnos", dijo Juan Fernando Quintero.