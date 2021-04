“El teatro es una urgencia para el alma y para la salud mental”

Convirtiendo el arte en una herramienta de educación y trasformación social, desde hace más de 30 años Teatro Comunidad conquista con cuentos y música los corazones de decenas de niños que se acercan a su Casa de Títeres ubicado en el barrio Galerías.

“Macondo, lo que el viento se llevó”, “La Princesa Filomena”, “Delirios y Margarita” y “El Fantoche”, son la muestra de la creatividad de este grupo para hablar de temas tan sensibles como la crudeza de la violencia, las ventajas del empoderamiento femenino, la corrupción y la fantasía de macondo en el lenguaje de los niños, de los jóvenes.

Hoy en día han tenido que cerrar las puertas de su mítica sala para abrirle paso a la virtualidad, una experiencia que ha dejado retos, aprendizajes, pero también un sin sabor por el déficit de los planes de contingencia para apoyar a los artistas sumidos en una profunda crisis económica.

“Los artistas tenemos que recurrir a los concursos, a una rifa donde uno se va contento y los otros se van sin nada, entonces no es la manera más justa de apoyar este trabajo, sin mencionar que ahora se debe demostrar que un grupo es rentable para recibir los apoyos y el teatro no es rentable porque cada vez que se hace una presentación, los artistas dejan el alma en su trabajo y eso no es sostenible con una taquilla, menos ahora”, señala.

Escuche la entrevista completa.