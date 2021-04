'Chacho' Coudet califica de rumor supuesto interés de Celta en Santos Borré /

Eduardo Coudet habló, en rueda de prensa previo al partido del Celta de Vigo ante Alavés, sobre el supuesto interés del equipo celtista en Rafael Santos Borré. El entrenador calificó como rumor el posible fichaje y dijo que no tiene sentido hablar de fichajes a 10 fechas de finalizar el torneo.

El 'chacho' se refirió a la difícil situación económica del equipo español, "Nosotros estamos más ajustados con el presupuesto que nadie. ¿A quién vamos a ir a buscar ahora? Si tuvimos que buscar dos jugadores a coste cero en el mercado de invierno. Es nuestra realidad".

Le puede interesar:

Por último, Coudet se refirió a una charla que tuvo con el presidente del club, "Ahora no puedo salir a por ningún jugador, no tengo un peso. El otro día el presidente me dijo un poco en broma "así que ya contrataste a un jugador y yo todavía no estoy enterado". ¿Tú viste los números de los que se está hablando?".

Lea también:

Celta de Vigo actualmente se ubica en la casilla 11 con 34 unidades tras 28 partidos jugados. El próximo partido será ante Deportivo Alavés el domingo 4 de abril. En el equipo celeste está convocado el colombiano Jeison Murillo, jugador clave para el entrenador argentino.