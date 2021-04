Se necesita incrementar la producción de vacunas: Dr. Daniel López

El epidemiólogo y exdirector de la OMS Daniel López, advirtió que la producción actual de vacunas es insuficiente en el mundo y para frenar la velocidad de la pandemia, se requiere aumentar el número de dosis y para ello recomienda que las patentes sean liberadas para generar más biológicos.

“…hay que intensificar esa producción y no la van a poder hacer las empresas que detentan las patentes con sus propias infraestructuras. Hay dos posibilidades desde mi punto de vista, o se inducen por parte de las organizaciones internacionales como la OMS, como la Organización Mundial del Comercio propuestas para que se intensifique la producción en plantas productoras que no son quienes detentan las patentes pero que pueden recibir una encomienda de tercerización para producir más vacunas con acuerdos y que incluso respeten las patentes pero que permitan que se produzca en uso mayor (…) yo creo que estamos ya tarde en no estarlo haciendo y debería propiciarse en todas las regiones”

El experto dijo advirtió que "la vacuna no va a protegernos” hasta que haya un 80% 0 90% de personas a las que se les haya suministrado el inmunizante.

“Como sociedad mundial no estamos respondiendo a la manera adecuada a la producción de vacuna que se requiere para inmunizar a toda la población.

De no contarse con esa posibilidad el mundo seguirá afectado por los riesgos, como por ejemplo Europa, donde se aproxima a una cuarta ola de contagios