Xiomara Agudelo: esta es la joven que murió tras una cirugía estética hecha en una casa

Xiomara Agudelo era una joven de 25 años, quien falleció el pasado domingo 17 de noviembre, en la clínica Somer del municipio de Rionegro, Antioquia, a causa de un paro cardiaco, días después de haberse sometido a un procedimiento estético en un centro que no contaba con los permisos en el corregimiento de San Rafael, al oriente del mismo departamento.

Tras este lamentable hecho, las autoridades comenzaron con la respectiva investigación, puesto que es muy grave que un centro estético, lleve a cabo procedimientos de un calibre clínico, en donde no es apropiado hacerlo y sobre todo sin tener las respectivas verificaciones y permisos.

De acuerdo con la información que se conoce al respecto, Agudelo habría asistido al centro estético de mujeres en la zona ya mencionada, en donde la sometieron a una lipoescultura, cirugía que requiere de diferentes perforaciones en el cuerpo. Sin embargo, durante la misma, le perforaron el intestino, hecho que le ocasionó fuertes complicaciones y cinco días después la muerte.

De manera preliminar, se ha indicado que en el centro estético otras mujeres se habían realizado otros procedimientos similares y solo la víctima tuvo complicaciones, por lo que las autoridades están investigando la responsabilidad de la propietaria y las condiciones del sitio.

De acuerdo con la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, la persona que hizo esta intervención no era una médica profesional, sino una cosmetóloga y el lugar era la casa de ella misma, la cual fue adecuada para esto. No obstante, de acuerdo con las autoridades, el establecimiento solo tenía permitido hacer procedimientos no invasivos como masajes y tratamientos superficiales.

La muerte de Agudelo generó consternación en los diferentes canales digitales en los que se dio a conocer la noticia, puesto que también se supo sobre diferentes casos similares, aproximadamente 20 mujeres, quienes también se habrían acercado a este centro estético, a lo mismo. Por el momento no se conoce mucha información sobre Agudelo, solo que tenía 25 años de edad y todo lo relacionado con este trágico suceso.

En Antioquia se han cerrado alrededor de 41 centros de cirugías clandestinas

Tras la muerte de Xiomara Agudelo, la Secretaría de Salud del departamento confirmó que han adelantado diferentes controles y ha cerrado más de 40 establecimientos clandestinos o que no alcanzan a tener los requisitos de funcionamiento.

Por su parte, Ramírez enfatizó en que no cualquier médico ni profesional con cursos de estética puede realizar procedimientos invasivos y reiteró el llamado para que quienes quieran someterse a una cirugía lo hagan asesorados y verificando que tanto el profesional como el consultorio cumplen con lo requerido para la intervención.

“Como estamos cerrando, como estamos haciendo brigadas intensivas, como dice el gobernador respirándoles en la yugular, pues ya los están haciendo en los apartamentos, en las casas y yo no entiendo qué está pensando una mujer o un hombre que decide que un procedimiento de estos se los pueden hacer en su casa poniendo en riesgo la propia vida”, puntualizó la secretaria de salud.