Alejandro García: “Es lindo jugar para el equipo de tu ciudad”

Alejandro García, futbolista de Once Caldas, dialogó con El VBar de Caracol Radio tras el golazo que convirtió en el juego pasado que selló el triunfo 4-2 contra Boyacá Chicó. El joven jugador de 20 años también aprovechó para contar su proceso en el equipo de Manizales, donde ha tenido más continuidad con el actual técnico.



El 'Blanco Blanco' volvió al triunfo ante el equipo de Tunja luego de nueve partidos sin sumar de a tres, aun así el conjunto de Eudardo Lara ya no tiene opciones de clasificar en el grupo de ocho.

"Fue un partido muy intenso por parte de Boyacá Chicó. Nosotros supimos controlar el resultado, ellos se nos fueron encima por el tema del descenso, pero estuvimos a la altura y pudimos controlar el juego", dijo el jugador.

Alejandro García dio detalles del gol que convirtió, siendo este uno de los mejores tantos de la fecha 15 de la Liga.

"Fue en una jugada que estamos atacando, ellos tienen un contraataque y pierden la pelota, me quedó el rebote y cuando me cae el balón lo primero que hago es girar y veo la defensa atrasada. Cuando veo el arco le pego al balón con buena potencia y el portero estaba mal ubicado", expresó.

El futbolista también se refirió a la confianza que le ha dado el actual entrenador.

"El profe siempre ha confiado en mí, siempre me apoya en cada decisión que tome en el campo y desde afuera. Él (Eduardo Lara) dice que soy un jugador con buenas condiciones, inteligente y que tengo buen estado físico, entonces eso hay que demostrarlo en el campo, aportándole al equipo", destacó.

Por último, Alejandro García contó que ha vivido un proceso desde que debutó con el club de su ciudad, en el que ya encontró regularidad.

"Pude debutar en el 2017. Lastimosamente no tuve mucha continuidad. Desde el año pasado el profe Hubert (Bodhert) me fue llevando a los partidos, me daba minutos y pude terminar siendo titular. Con el profe Lara he tenido más continuidad y me ha dado la oportunidad de tener más minutos. Es lindo jugar para el equipo de tu ciudad", concluyó.