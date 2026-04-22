Impresionante etapa 3 de Egan Bernal: Así quedó en la general del Tour de los Alpes

Egan Bernal sigue cumpliendo una gran labor en el Tour de los Alpes y podría apuntarse al título. El colombiano volvió a demostrar su poderío en las piernas y terminó cruzando la línea de meta en la tercera posición, la cual le permitió ascender casillas en la general.

El zipaquireño fue gran animador de la jornada, que tuvo un recorrido de 174,5 kilometros y que tuvo dos premios de primera categoría. Tras el descenso desde Povo, Egan quedó enfilado para disputar el triunfo de etapa.

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Si bien la jornada tenía final para disputa de velocistas, Egan tuvo pernias y se embaló, cruzando por detrás del ganador Thomas Pidcock y el italiano Tommaso Dati, mientras que el colombiano llegó con el mismo tiempo.

Así quedó clasificación de la etapa 3

1. Thomas Pidcock (GBR/Pinarello-Q36.5) - 4:23:24

2. Tommaso Dati (ITA/Team Ukyo) - m.t.

3. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - m.t.

4. Luca Paletti (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) - m.t.

5. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) - m.t.

6. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) - m.t.

7. Chris Hamilton (AUS/Picnic-PostNL) - m.t.

8. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) - m.t.

9. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) - m.t.

10. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AIUla) - m.t.

Así va la clasificación general

1. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) - 11:13:06

2. Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) a 0:04

3. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 0:06

4. Mattia Gaffuri (ITA/Picnic-PostNL) a 0:06

5. Aleksandr Vlasov (RUS/Red Bull-Bora) a 0:10

6. Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 0:19

7. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 0:29

8. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 0:29

9. Alex Tolio (ITA/Bardiani-CSF-7Saber) a 0:29

10. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 0:29

¿Qué sigue en el Tour de los Alpes?

La última jornada tendrá lugar el próximo viernes 24 de abril entre Bozen y Bolzano, la cual tendrá encuentro con la montaña. Por su parte, la fracción de este jueves también estará ambientada por la altura, ya que entre Arco y Trento se disputarán 167.8 kilómetros y habrá dos premios de primera categoría.

Esta es la edición 49 del Tour de los Alpes, la cual nunca ha sido ganada por algún colombiano. Egan, a solo 6 segundos, se ilusiona con el primer título de la temporada, en la previa del Giro de Italia.



