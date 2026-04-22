Santa Fe se juega la clasificación en Pasto: fecha, hora y cómo seguir el partido

Partido clave en el campeonato para Santa Fe. El conjunto Cardenal se juega gran parte del semestre en esta visita a Pasto, pues un empate lo podría dejar por fuera de la aspiración de clasificar a play-offs.

El conjunto nariñense llega con la tranquilidad de estar clasificado a la siguiente ronda, pero buscará los tres puntos para quedarse con la ventaja deportiva de cerrar en condición de local. El conjunto de Jonathan Risueño marcha en la segunda ubicación con 34 unidades, a seis del líder, Nacional.

Pasto ha hecho una campaña sobresaliente, pues ha ganado 10 juegos, ha empatado 4 y ha perdido 3, la misma cantidad que el Verdolaga. Han marcado 25 goles y han recibido 19, para una diferencia de +6. Su último jugo fue victoria ante Jaguares por 2-3.

Santa Fe, en búsqueda de un triunfo para entrar en los ocho

El equipo bogotano, si bien viene de una goleada por 5-0 contra Cúcuta que devuelve confianza al cuadro de Pablo Repetto, está en una posición incómoda para clasificar a los ocho. Actualmente se ubica en el octavo lugar con 23 unidades, pero un empate lo dejaría casi afuera de la disputa a falta de un partido por jugar.

El actual supercampeón de Colombia no ha podido encontrar su mejor versión justamente desde inicio de año. La idea de juego no ha salido a flote para el conjunto bogotano y los resultados tampoco los han acompañado.

Historial reciente

Los últimos dos partidos entre ambos equipos han terminado con empate por 1-1. Para encontrar victorias, hay que remitirse a cuadrangulares del Clausura 2024, año en el que Pasto ganó tanto de local como de visitante. El último triunfo Cardenal fue por la fecha 1 de la Liga de 2024.

Fecha, hora y cómo seguir

El juego con el que comenzará la fecha 18 de la Liga colombiana tendrá lugar este jueves 23 de abril desde las 6.00 p.m.

Usted podrá seguir este juego mediante la transmisión de El Fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto de caracol.com.co