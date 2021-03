70% de los colombianos se vacunarían, según encuesta nacional

El 70% de los colombianos está dispuesto a vacunarse contra la Covid-19, es decir, el país alcanzaría la inmunidad de rebaño, dado que el 1% de la población ya recibió el biológico. Sin embargo, el 29% se niega a hacerlo.

Así lo revelan los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Vacunación de la Universidad del Rosario, Cifras y Conceptos, la Konrad Adenauer Stiftung y El Tiempo, estudio que entrevistó a 1682 personas mayores de 18 años entre el 4 y el 14 de marzo en zonas urbanas de 13 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Ibagué, Pereira y Manizales, quienes representan un universo de 13 millones de colombianos.

Gustavo Quintero, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, dice que: “La vacunación es una vía de vida, de protección de los unos con los otros, que promete, sin tanto desaliento, sacarnos del problema y ver la luz al otro lado del túnel. La inmunidad de rebaño por la vía de la vacunación es la solución menos costosa, en términos de vidas humanas, para solucionar este problema. Eso le daría un nivel de seguridad máximo al país para superar la crisis”.

A la pregunta si hoy tuvieran la posibilidad de vacunarse contra la Covid-19, ¿usted se vacunaría?, el 69% de las mujeres y 73% de los hombres respondieron afirmativamente. Aunque el 82% de las personas entre 60 y 79 años y 73% de los mayores de 80 se aplicaría el biológico contra el virus, la población más joven aún se resiste a hacerlo, ya que el porcentaje baja entre los encuestados de 18 a 59 años al 68%.

Al analizar por nivel socioeconómico la posibilidad de vacunarse en este momento, la encuesta encontró que el 33% de las personas de ingresos bajos no lo haría, porcentaje que baja al 26% en ingresos medios y al 18% en altos.

Llama la atención que en este momento el mayor número de personas que no quiere recibir el biológico son de posición ideológica de izquierda (37%), caso distinto a quienes son de centro y derecha (27%).

Semana Santa y acciones de autocuidado

El estudio indagó entre los encuestados sobre su comportamiento frente a la Covid-19 en esta Semana Santa, cuando se espera el tercer pico de la pandemia. El 75% respondió que se mantendrá en casa cumpliendo los protocolos de bioseguridad, el 50% piensa reunirse con su familia, el 17% saldrá de viaje, el 16% asistirá a algún evento social y el 14% relajará las medidas de autocuidado.

Lo interesante del estudio es que se indagó el comportamiento del pasado diciembre, donde el país enfrentó el segundo pico. En las mismas preguntas se encontró que el 84% mantuvo los protocolos de bioseguridad, el 58% se reunió con su familia, el 13% salió de viaje, el 20% asistió a eventos sociales y el 18% relajó las medidas de autocuidado. La similitud en las cifras es un llamado de alerta y al cuidado en esta Semana Santa para no vivir nuevamente las cifras de contagio y muertes del mes de diciembre.

¿Por qué no se vacunarían los colombianos?

Del 29% de los encuestados que afirmaron que no se vacunarían, el 43% argumentó por desconfianza en la efectividad de las vacunas, el 19% por miedo a efectos secundarios, el 10% no cree en las vacunas, el 7% no la considera necesaria y el 4% prefiere corroborar la efectividad en las primeras etapas. Llama la atención que el 1% no cree en la existencia del virus.

Al indagar por las principales razones, el 51% cree que no ha habido suficiente tiempo para que las vacunas estén probadas, el 35% no cree en ninguna vacuna, el 18% está confundido y no sabe la razón exacta y el 8% porque no puede escoger la vacuna de la farmacéutica de su preferencia.

Aunque el porcentaje es bajo, el 3% manifestó que no se aplicaría el biológico porque le van a instalar un chip y el 1% porque le cambiarían su ADN con la vacuna.

En cuanto a la confianza de información sobre la Covid-19, las personas confían en las universidades/academia (56%), en la directora.