Coronel trasladado por investigación de presuntas irregularidades, no por saludo a De la Espriella

Caracol Radio conoció documentos que contradicen la versión según la cual el traslado del teniente coronel Reinaldo Alexander Maldonado Oicata habría sido ordenado por el saludo militar al presidente electo Abelardo de la Espriella.

La orden de traslado tiene fecha del 27 de mayo de 2026 y dispuso la presentación inmediata del coronel en la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 8, FUDRA8, en Tame, Arauca. Es decir, la decisión fue notificada hace un mes y no después de la polémica que se generó en redes sociales.

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Además, el traslado está relacionado con una investigación por presuntas irregularidades en el Batallón de Mantenimiento “José María Rosillo”, en Bogotá, donde el oficial se desempeñaba como comandante.

Según un informe del Comando Logístico del Ejército, entre el 30 de abril y el 26 de mayo se verificaron hallazgos críticos en esa unidad, entre ellos una posible parálisis no justificada durante 4 o 5 meses en la fabricación de monedas, escudos y medallas. Pese a esto, los almacenes tenían materia prima para elaborar 15.611 elementos del contrato 010 de 2025.

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El documento también advierte un presunto ingreso irregular de aproximadamente 2.000 escudos en un vehículo del batallón, sin registro en el libro de servicio. La alerta apunta a un posible direccionamiento contractual para adquirir productos terminados por fuera y hacerlos pasar como fabricación propia.

También se detectaron fallas de calidad en la medalla “Fe en la Causa”, cintas que no cumplían con la composición exigida y un déficit de inventario valorado en $64.717.357. Además, se hallaron materiales de alto valor como oro de 24 quilates, plata y latón sin rotulación individual ni trazabilidad.

De acuerdo con el informe, los relevos buscaban evitar posibles ocultamientos, alteración de archivos, manipulación del sistema SAP-SILOG o presiones sobre soldados y testigos, así como facilitar una intervención coordinada con la Fiscalía y el Comando de Contrainteligencia.

El Ejército Nacional aseguró que los traslados hacen parte de la dinámica normal de la institución, obedecen a procesos de planeación del talento humano y que este caso no guarda relación con hechos recientes que han sido objeto de especulación.