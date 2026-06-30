Colombia amplía la ayuda humanitaria a Venezuela: así puede sumarse con donaciones y voluntariado

Mientras continúan las labores de atención por los terremotos que afectaron a Venezuela, Colombia amplió las acciones de apoyo humanitario con un nuevo envío de medicamentos e insumos médicos destinados a la atención de los damnificados.

El Ministerio de Salud despachó 646 kilogramos de medicamentos e insumos médicos, entre ellos analgésicos, antibióticos, soluciones para hidratación y dispositivos médico-quirúrgicos para la atención inicial de personas lesionadas. El cargamento también incluye elementos de bioseguridad y equipos para procedimientos clínicos, priorizados de acuerdo con las necesidades que deja este tipo de emergencias.

Se abre la recepción de donaciones y voluntariado

Junto al envío de ayuda, el Ministerio habilitó la recepción de donaciones de medicamentos e insumos médicos, así como de voluntariado del talento humano en salud, con el propósito de fortalecer la respuesta frente a la emergencia.

La convocatoria está dirigida a entidades públicas y privadas, organizaciones y ciudadanos interesados en apoyar las labores humanitarias que se desarrollan en Venezuela tras el sismo.

¿Cómo puede ayudar?

Las personas o instituciones que deseen participar pueden manifestar su interés a través del correo emergencias@minsalud.gov.co.

A partir de esa información, las autoridades realizarán la evaluación, priorización y articulación de las donaciones y del voluntariado, de acuerdo con las necesidades identificadas para la atención de la emergencia.

Cabe resaltar, que el envío de medicamentos y la convocatoria para recibir donaciones se suman a las acciones que Colombia ha puesto en marcha tras el terremoto registrado en Venezuela, según explicó la entidad. Además de ser una emergencia que dejó víctimas y daños en varias zonas del país y que mantiene activas las labores de asistencia humanitaria.

La coordinación de estas ayudas se realiza junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otras entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, encargadas de canalizar el apoyo hacia las zonas afectadas.