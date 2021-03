La dura crítica del exprocurador Carrillo al proyecto que extendía mandatos /

Durante un conversatorio en la Universidad del Rosario, sobre los cambios que dejará la pandemia en la democracia, el exprocurador Fernando Carrillo criticó fuertemente el proyecto que buscaba extender los mandatos de presidente, autoridades locales, judiciales y entes de control, para así poder unificar las elecciones.

“Hoy fue un día aciago para la democracia colombiana. Nunca pensamos que se llegara tan lejos, nunca pensamos que nos corrieran la cerca buscando la asfixia del sistema democrático y del estado de derecho como lo hicieron unos parlamentarios de la Cámara de Representantes”, aseguró Carrillo.

Para Carrillo esta iniciativa, que tras la polémica generada se quedó sin congresistas que la respaldaran, es "un despropósito, un engendro, un impúdico que rompe los estándares éticos. Un proyecto de falta de pudor, de falta de decencia, de falta de higiene de la política. La definición corrupción según los griegos".

Sobre esta última idea, precisamente, explicó que "para los griegos la corrupción es utilizar lo público para perseguir un interés particular; es confundir lo público con lo privado. Constituye una acción irrespetuosa con los ciudadanos y la soberanía popular, además de infame contra los magistrados, en especial los de la Corte Constitucional, a quienes pretendían inhabilitar con esa cobija de mermelada de beneficios de extensión de periodos”.

El evento al que asistió Carrillo fue espacio también para el lanzamiento del libro ´Después de la pandemia: una nueva democracia´, escrito por el exviceprocurador Juan Carlos Cortés González, actual director del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales de la OISS. Esta obra, según el exprocurador, "constituye una alarma temprana de los riesgos que se corre por causa de las amenazas autoritarias", que se comienzan a ver cuando se presentan este tipo de proyectos.

No en vano, el exfuncionario solicitó que se establezcan responsabilidades políticas. "Esto no fue simplemente el producto de una pilatuna ingenua. Esto parece más un concierto para violar la Constitución, que esperamos que haya sido sepultado en el día de hoy, pero conociendo como funcionan las cosas en este país a lo mejor no podemos ser tan optimistas".