Federación buscará que se debatan tiempos de gobernabilidad

Tras la confirmación de la Secretaría de la Cámara de Representantes de que el proyecto que buscaba extender los periodos de presidente y otras autoridades, para unificar las elecciones, fue archivado porque ya no contaba con las firmas requeridas, el director de la Federación Nacional de Municipio cuestionó la decisión de los congresistas.

"Lamentamos mucho que el Congreso no debata reformas que son necesarias considerar, y que antes de incluso debatirla la hundan, porque ¿cuál es entonces entonces su papel? No vemos bien que porque algunos agentes de opinión en este país digan que no les gusta una cosa, los congresistas digan que hay que hundir sin debatir iniciativas tan importantes", comentó a Caracol Radio, el director Tobón.

Por esto, afirmó que "vamos a buscar la manera en la que el tema sea conocido y debatido en esta instancia, que democráticamente tiene el Estado Social de Derecho en Colombia. El debate debe darse y el escenario propicio para esto es el Congreso de la República".

Los motivos de la Federación para impulsar esta propuesta, aclaró Toro, es poder unificar las elecciones, "implique esto tener que extender o recortar los mandatos; esto, con el fin de dar armonía. Porque mientras los planes de desarrollo nacionales vayan en un periodo y locales en otro, no hay posibilidad de que los recursos se aprovechen mejor y que la planeación sea configurada a largo plazo".

Finalmente, el funcionario enfatizó en que "estamos tratando es de resolver un tema de gobernabilidad, para que no sigamos metiéndole a la gente con que los mandatarios van a poder cumplir lo que prometen, cuando no hay forma. El principal recurso, que es el tiempo, no lo tienen, entre otras porque la ley de garantías les quita la mitad del tiempo para gobernar".

Según cálculos estimados de la propia federación, la unificación de elecciones le permitiría al país ahorrar hasta $3.5 billones de pesos; una cifra que actualmente, por cuenta de la pandemia, tendrían incluso un valor agigantado. En el sentido de que también "se evitarían aglomeraciones propias de una contienda electoral".