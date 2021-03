Koke: "Hemos tenido ocasiones para matar el partido"

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, se lamentó de que su equipo tuvo "ocasiones para matar el partido" en la segunda parte del derbi contra el Real Madrid, pero "no fue así" y acabaron recibiendo el empate del eterno rival (1-1).

"Hemos tenido ocasiones para matar el partido, no ha sido así, y jugamos contra un gran rival que tiene mucho potencial arriba", admitió Koke a 'Movistar LaLiga' tras el encuentro en el Wanda Metropolitano.

El capitán rojiblanco reconoció que "claramente" se les escaparon dos puntos en un partido en el que opinó que fueron "superiores". "Si en el segundo tiempo estamos más acertados de cara a portería nos hubiésemos llevado el partido, sabemos el nivel del Real Madrid, es uno de los mejores equipos del mundo y en cualquier ocasión te hacen gol, como ha sido al final del partido", añadió.

El Atlético sigue sin ganar un derbi madrileño en el Wanda Metropolitano, donde ha concedido tres empates y una derrota ante el eterno rival ciudadano desde su inauguración en septiembre de 2017.

"Es cierto que no hemos podido ganar aquí pero es fútbol, llevamos poquito tiempo aquí, hemos jugado pocos partidos y habrá oportunidades de ganarles", repuso Koke.

El Real Madrid reclamó penalti por un balón que tocó en la mano del defensor brasileño Felipe Monteiro dentro del área al final de la primera parte, que el árbitro Alejandro Hernández Hernández decidió no señalar tras consultarlo con el monitor al ser llamado por el videoarbitraje (VAR).

"Eso lo tendrán que explicar los árbitros, no soy quien para explicarlo. De mi lado diré que no es mano, del otro lado dirán que sí... Va a haber siempre ese debate y no sabemos nunca si va a acabar, mejor que los árbitros no lo va a explicar nadie", opinó Koke sobre los criterios de las manos dentro del área.

El Atlético se mantiene tras este empate con cinco puntos sobre el Real Madrid aunque el Barcelona se acerca a tres, una situación muy diferente a la de hace unas semanas, aunque los rojiblancos tienen la posibilidad de sumar tres puntos más con el partido aplazado que tienen que jugar el miércoles ante el Athletic.

"Es cierto que llevamos un colchón, pero eso de que si la liga está acabada y tal lo decís vosotros. Esto es hasta que acabe la temporada ,vamos día a día, el miercoles tenemos una oportunidad de un partido aplazado que los rivales no van a sumar y nosotros sí", zanjó Koke.