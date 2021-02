La demanda laboral no es la vía para anular su traslado de Colpensiones

Los ciudadanos que demandaron solicitando el cambio de fondo privado a Colpensiones, después de ya haber sido pensionados, alegan que terminaron recibiendo una mesada menor a la que habrían podido tener si hubieran seguido en Colfondos y estar mal asesorados..

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, determinó que si la persona ya está pensionada, aún cuando haya sido mal asesorada no es posible a través de una demanda laboral reclamar que se anule su traslado para volver a Colpensiones. Por lo que la única vía que les quedaría a estos ciudadanos mal asesorados al cambiarse de fondo, pero que ya están pensionados y reciben cada mes su mesada, sería presentar una demanda de reparación por daños y perjuicios contra la administradora de pensiones.

Después de las más de 12 mil tutelas que llegaron a la Corte por mesadas pensionales, se conoció un fallo de la Corte Constitucional que la tutela no es la vía para que se anule un traslado de fondo pensional, que no sería válido acudir a una tutela, ya que es un recurso cuando se agotan todas las vías ordinarias.

En Colombia hay cerca de 300.000 demandas que reclaman haber sido mal asesorados o no recibir toda la información cuando se fueron de Colpensiones.