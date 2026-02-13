Director del Inpec entregó ayudas a guardianes damnificados por las inundaciones en Córdoba

Director del Inpec entregó ayudas en los municipios de Montería y Tierralta en Córdoba. Foto: Tomada de los videos.

Justicia

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, se desplazó hasta Montería y Tierralta (Córdoba) para entregar ayudas humanitarias a 29 funcionarios del Instituto que resultaron damnificados por las inundaciones en la región.

En la mañana de este viernes, el coronel Gutiérrez entregó 29 kits con alimentos no perecederos y elementos de aseo personal.

Todos los funcionarios del Inpec a nivel nacional hicieron una recolección de dinero para los funcionarios que perdieron todo tras las inundaciones en la región.

Según fuentes del Inpec, se entregaron entre todos alrededor de 15 millones de pesos.

Los 13 días que completa la emergencia generada por las inundaciones en el departamento de Córdoba dejan un lamentable saldo de siete personas fallecidas, cerca de 2.000 reses muertas, 24 de 30 municipios afectados y más de 50.000 familias damnificadas.

Las autoridades confirmaron que el pasado 11 de febrero lograron recuperar el cuerpo de un joven identificado como José Alfonso López, quien murió junto a su hermano tras ser arrastrados por la fuerte corriente de un arroyo en San Pelayo, Córdoba, cuando intentaban cruzarlo a caballo. En este municipio se han venido concentrando las afectaciones con el tránsito de la creciente del río Sinú.