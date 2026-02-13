Peligro digital en San Valentín: las aplicaciones de citas no son seguras

En vísperas del día de San Valentín, la Policía Nacional, advierte sobre el incremento de estafas y engaños a través de aplicaciones de citas, esto se intensifica durante esta temporada en la que los delincuentes explotan los vínculos emocionales de las personas.

De acuerdo con el centro cibernético policial, los delincuentes generan un vínculo inicial dentro de la aplicación para luego trasladar la conversación a canales externos como WhatsApp o Telegram. Para posteriormente utilizar técnicas de ingeniería social y así obtener información personal de las víctimas, crean historias falsas y hacen fraudes o extorsiones.

“El patrón criminal consiste en construir cercanía emocional y luego evitar encuentros presenciales o mostrar su rostro. En varios casos utilizan inteligencia artificial para crear imágenes, audios o videos manipulados con los que engañan a sus víctimas ”, explicó el coronel Vega Hernández.

Las autoridades han identificado que los contenidos manipulados pueden presentar distorciones visuales, rasgos inconscientes o voces robóticas, estas son las señales de alerta que ayudan a identificar el posible engaño.

¿En que ciudades se han presentados estos casos?

Medellín

Bogotá

Cali

Cartagena

Bucaramanga

Barranquilla

La Guajira

Valledupar

Según las investigaciones ocho de cada diez víctimas no denuncian debido a vergüenza o temor al daño reputacional.

¿Qué reomendaciones debo tener cuenta para que esto no me pase?