"Pues quémense" fue la actitud del patrullero por incendio en CAI de Soacha

En audiencia de juicio disciplinario contra patrulleros por el incendio en el CAI de Soacha, testimonios señalan que policías no abrieron las celdas cuando comenzó el incendio.

Después de los hechos ocurridos el pasado 4 de septiembre, donde fallecieron ocho reclusos a raíz de un incendio que se presentó en el CAI de Soacha, sobrevivientes entregaron su testimonio a la Procuraduría General de la Nación, donde señalan que los policías no quisieron abrir las celdas cuando se propagaron las llamas.

“El Patrullero Jorge Eliécer Suarez Orduz, les exhibió las llaves e hizo manifestaciones físicas y verbales con indiferencia, si ellos se quemaban”, señaló la procuraduría delegada para la policía nacional en la lectura de los testimonios

Otro de los testimonios señaló: “Como el cuarto es tan pequeño, ya comenzaba a salir mucho humo de color negro y comenzaba a asfixiarme, lo que hice fue acomodarme en la parte de atrás me arrinconé, agachado y empecé a sentir que me quemaba las piernas, comenzamos a gritarle al custodio que nos estábamos quemando y la contestación de él fue mostrando las llaves, pues quémense, no tengo al custodio presente, habían pasado uno o dos minutos de cuando el custodio nos mostró las llaves”.

La Procuraduría cuestionó el por qué no se grabó el momento en que uno de los uniformados decide abrir la celda para dejar salir a los reclusos que se estaban quemando, y si se grabó por qué no se entregó a las autoridades, refiriéndose al hecho de que los videos solo muestran los hechos posteriores al incendio.

La audiencia contra el teniente César Augusto Martínez Fernández, al subteniente Aleida del Pilar González Quiroz y al patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz retomará el próximo 18 de febrero a las 8:30 de la mañana