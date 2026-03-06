“El mérito para trabajar es un derecho, no un escándalo”: MinDefensa por contratos de sus hermanos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la polémica generada tras una investigación periodística de la Revista Cambio que reveló contratos de dos de sus hermanos con entidades del Estado. El funcionario aseguró que no existe conflicto de intereses ni intervención suya en esos procesos de contratación.

La controversia surgió luego de que Cambio publicara una investigación en la que señala que dos hermanos del ministro habrían firmado siete contratos con entidades públicas durante el actual gobierno, por un valor que superaría los $735 millones de pesos, algunos mediante contratación directa.

Frente a esos señalamientos, el jefe de la cartera de Defensa afirmó: “El mérito para trabajar es un derecho, no un escándalo”, y explicó que sus familiares “tienen derecho constitucional al trabajo, lo que incluye celebrar contratos de prestación de servicios profesionales con el Estado colombiano, siempre conforme a la ley”.

El ministro también aseguró que “décadas antes de mi designación como Ministro de Defensa, mis hermanos han desarrollado sus carreras profesionales en el sector público y privado”, por lo que, según dijo, “no ha existido ninguna intervención, recomendación, ni injerencia de mi parte en sus procesos de contratación o en la continuidad de los mismos”.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, Juan Carlos Sánchez, ingeniero civil e ingeniero de transportes y vías, ha trabajado como contratista del sector público desde la década de los noventa y actualmente presta servicios en la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.

Mientras que Julio César Sánchez, exoficial de la Armada Nacional retirado como capitán de fragata, con maestría en Seguridad y Defensa Nacional, presta servicios profesionales en el Ministerio del Interior.

El ministro insistió en que “no existe conflicto de intereses, inhabilidad ni incompatibilidad que deba declararse”, y explicó que en el caso de su hermano vinculado a la Policía, “desde 1993 la Policía Nacional cuenta con autonomía administrativa frente al Ministerio de Defensa, por lo que el ministro no es ordenador del gasto ni responsable de la contratación de personal en esa institución”.