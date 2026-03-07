MinDefensa confirma la operación militar del Ejército en Arauca contra el ELN

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las tropas del Ejército Nacional, adscritas a la Brigada 18, sostuvieron fuertes combates contra integrantes del Batallón Héroes y Mártires, Compañía Capitán Dumar, del grupo criminal ELN, en el departamento de Arauca.

Según el jefe de la cartera de Defensa, en esta operación al desmantelar el grupo criminal del ELN, por el momento ha dejado un 1 muerto, 6 capturados, entre ellos a alias ‘Zeta’ y 7 menores recuperados.

“Se logró un resultado impactante al desmantelar una de las compañías criminales del cartel del ELN que delinque en el área de Arauca. La operación desarrollada en la vereda La Conquista, municipio de Arauca, permitió neutralizar a 14 integrantes de esta estructura”, dijo el ministro.

Finalmente, estas operaciones continúan en la zona en esta región que ha sido afectada por estas estructuras criminales.