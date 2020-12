Por decisión de la JEP Teniente Coronel Joaquín Correa seguirá en prisión

La decisión la tomó la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque el teniente coronel en retiro de la Policía Nacional, Joaquín Correa López, no ha hecho una contribución con la verdad plena.

La JEP recordó que, conforme a las decisiones de la Procuraduría y Fiscalía, Correa López fue presuntamente responsable de haber dejado ingresar al grupo paramilitar que perpetró la masacre en Barrancabermeja, Santander, ocurrida el 16 de mayo de 1998, permitiéndoles su desplazamiento para asesinar a siete personas y desaparecer a 25 más.

Además, Correa López, sabía con anterioridad por informaciones proporcionadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sobre la inminencia de la incursión paramilitar, sin embargo, no tomó las medidas para proteger a la población, no desplegó actos para buscar las personas desaparecidas y ordenó en lenguaje cifrado la no presencia policial en el lugar de los hechos.

También se le cuestionó su ofrecimiento de reparación ya que el coronel dijo que quería brindar una cátedra de paz a las víctimas y confrontarse con los responsables de la masacre para esclarecer lo sucedido. Lo más consecuente sería que esta cátedra se impartiera a los victimarios.

El Teniente Coronel Joaquín Correa López, excomandante de la Policía de Barrancabermeja, Santander, no ha aportado verdad plena, más allá de lo que ya está probado en la justicia ordinaria, y por este motivo continuará en prisión, lo que constituye un precedente en la justicia especial, y es que quien no aporte verdad plena, no podrá acceder a los beneficios.