Defensoría del Pueblo alerta por presunto secuestro de gobernador indígena en el Chocó

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la situación de seguridad del gobernador indígena del Alto Tarena, Eutimio Valencia Duave, quien habría sido interceptado por hombres armados en una vía del departamento del Chocó.

De acuerdo con la denuncia realizada por la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Wounaan del Chocó, la autoridad indígena fue interceptada por tres hombres armados cuando se movilizaba por la carretera que conduce a Tadó, en la subregión del San Juan.

Tras conocer la denuncia, la Defensoría aseguró que activó de inmediato canales humanitarios para facilitar el regreso del líder indígena a su comunidad y verificar su situación.

“Desde el primer momento que conocimos la denuncia activamos nuestros canales humanitarios que permitan el regreso a su comunidad de esta autoridad indígena”, indicó la entidad.

Al mismo tiempo, la Defensoría solicitó a las autoridades competentes activar de manera urgente los protocolos conjuntos de búsqueda para dar con el paradero del gobernador indígena y garantizar su integridad.

La entidad recordó que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la integridad personal.