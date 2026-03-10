Fuerza Pública golpea redes dedicadas al hurto de hidrocarburos con 29 capturados

Colombia

Las autoridades anunciaron una serie de operativos desarrollados en diferentes regiones del país, contra las estructuras criminales dedicadas al apoderamiento ilegal de hidrocarburos, la refinación clandestina de combustibles y el hurto de componentes de la industria petrolera.

Las acciones, coordinadas por la Fuerza Pública, la Fiscalía y con apoyo de Ecopetrol, permitieron 29 capturas y la desarticulación de varias organizaciones que operaban en los departamentos de Bolívar, Meta, Casanare, Cesar y Norte de Santander.

La captura más importante

Uno de los principales resultados fue la captura de alias ‘Tuta’, señalado integrante del ELN quien presuntamente lideraba una estructura dedicada al hurto de combustible del poliducto Pozos Colorados–Galán.

De acuerdo con las autoridades, el detenido operaba junto a otras dos personas en la extracción ilegal de hidrocarburos de esta infraestructura.

El combustible robado era almacenado en bidones y transportado en vehículos no convencionales hacia zonas rurales de El Tarra, Teorama, Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, donde posteriormente se guardaba en bodegas para su comercialización ilegal.

Según cifras oficiales, entre 2025 y lo corrido de 2026 el robo de hidrocarburos ha generado pérdidas superiores a 950.000 barriles, con un impacto económico cercano a 81 millones de dólares para el Grupo Ecopetrol.

En un segundo operativo, realizado en Cartagena, las autoridades allanaron las instalaciones de la empresa Carman International S.A.S., que aparentemente se dedicaba al procesamiento de aceites.

Sin embargo, las investigaciones dieron la conclusión de que el lugar funcionaba como un centro de refinación ilegal de combustibles hurtados.

Durante el procedimiento fueron capturadas nueve personas en flagrancia y se desmanteló el componente técnico encargado de la destilación clandestina.

De manera paralela, en Meta y Casanare fue desarticulada la organización criminal conocida como ‘Los Mecánicos’, señalada de dedicarse al hurto sistemático de cable de cobre y otros componentes esenciales para la operación de la industria petrolera. En este procedimiento las autoridades realizaron 11 capturas y tres imputaciones adicionales.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que estos resultados representan un avance en la lucha contra las economías ilegales que afectan al sector energético y a las comunidades.

“Esta lucha contra el apoderamiento ilegal de hidrocarburos y la protección de los recursos de todos los colombianos es un avance en la defensa frontal ante las bandas y organizaciones que impactan no solo a nuestras comunidades sino también el entorno social y ambiental”, afirmó.