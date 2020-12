Brasil anuncia vacunación contra COVID-19 desde enero

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, confirmó que el 25 de enero de 2021 iniciarán las jornadas de vacunación contra el coronavirus con el fármaco chino Coronavac que aun no ha recibido autorización de uso porque no ha superado la última fase de ensayos.

Se prevé que los primeros grupos en vacunarse sean trabajadores de salud e indígenas, luego personas mayores de 75 años, luego de 70 y sucesivamente hasta llegar a las poblaciones jóvenes.

En la región, Argentina ha revelado que esperan vacunar 13 millones de personas entre enero y marzo, aunque no se ha detallado cuál será la fecha inicial de las jornadas, México espera iniciar las vacunaciones a grupos de riesgo antes de que acabe diciembre y Canadá recibirá la vacuna de Pfizer la próxima semana mientras esperan la autorización de entes reguladores.