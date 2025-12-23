Horóscopo de hoy, 23 de diciembre, del Profesor Salomón: Esta noche debe encender una vela blanca

La fecha del día de hoy, 5, está relacionada con todo lo que tiene que ver con el amor. Además, tienden a ser personas inteligentes, recursivas que les gusta ayudar y sacar adelante a quienes les han ayudado durante su vida. Sin embargo, también tienen un temperamento fuerte, pues se exigen mucho a sí mismos y a los demás también. El número del día es el 7850, el color, es el café, y la fruta, la mandarina.

Le podría interesar: Signos a los que el amor les llega en diciembre 2025: predicciones y conexiones

Horóscopo del día 23 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Las personas del signo aries, deben tener mucho cuidado con su salud, pues de no hacerlo, puede presentar complicaciones más adelante. Por otro lado, hay un dinero que ha estado esperando y pronto le llegará, esto será muy importante, pues le ayudará a alivianar tensiones generadas por el aspecto económico.

Número del día: 3698.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas leo, el tarot indica que le llegará un buen dinero que le ayudará a estabilizar su economía, pues así como puede llegarle, también debe ser inteligente y usarlo para pagar sus deudas. Además, quienes estén en busca de un trabajo, pronto les llegará una buena oportunidad.

Número del día: 7599.

Recomendación: El kit del trabajo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, tendrán buenas noticias que llegarán del extranjero, ya sea que usted viaja o alguien de otro país lo visita. Además, en cuanto a su parte sentimental, las cosas se arreglarán de una forma especial.

Número del día: 2764.

Recomendación: El dólar.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las personas del signo géminis, las cosas le estarán saliendo muy bien, pues tendrá cosas importantes que le traerán bendiciones, estabilidad y fortaleza, sin embargo, debe tener mucho cuidado, pues cuando le empieza a ir bien, hay personas que sienten mucha envidia.

Número del día: 5314.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las personas del signo libra, tendrán cosas importantes relacionadas con viajes, además de nuevas oportunidades que llegarán a su vida y le darán mucha felicidad, sin embargo, debe tener cuidado con la envidia, por lo que no debe contarle a cualquier personas las cosas buenas que le pasan.

Número del día: 9870.

Recomendación: El agua de hierro.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas nacidas bajo el signo acuario, tendrán nuevas propuestas relacionadas con negocios que serán importantes debido a la prosperidad que le traerán. Por otro lado, debe confiar en su intuición, pues su sexto sentido estará despierto y le ayudará mucho a tomar las mejores decisiones para su vida.

Número del día: 7277.

Recomendación: La salvia americana.

Lea también: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 22 al 28 de diciembre

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas bajo este signo, deben realizar un borrón y cuenta nueva, pues es de gran importancia que reseteen su vida y sus pensamientos para recibir el 2026 con una mejor energía, con más optimismo y dándose la oportunidad de tener experiencias nuevas. Por otro lado, quienes han perdido su trabajo recientemente, deben ser pacientes, pues el mes de enero llegará con una gran propuesta.

Número del día: 1255.

Recomendación: El perfume de los 45 elementos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Las personas de este signo, estarán iluminados, por lo que tendrán mucha energía, resplandor, fuerza y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Por esto, debe aprovechar las grandes bendiciones económicas que le llegarán para sacarle el mayor provecho el año que viene.

Número del día: 0844.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, tendrán pronto una celebración de cosas que han logrado y que lograrán próximamente, además, cerrarán el año de una manera positiva. Por otro lado, en lo que resta de 2025 y para el 2026, estará presenciando como la abundancia se hará presente en su vida.

Número del día: 3486.

Recomendación: El reventador.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las personas del signo cáncer, deben tener confianza en lo que pueden hacer y en su poder, teniendo presente que todo lo que se propongan lo pueden cumplir, ya que son personas muy especiales. Por esto, debe aprovechar el fin de año para plasmar todas las metas y proyectos que tiene propuestos, para que el siguiente año, solamente deba cumplirlos.

Número del día: 7745

Recomendación: El velón abre caminos.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas del signo escorpión, el amor estará tocando las puertas de su corazón, adicionalmente, tendrá grandes bendiciones económicas, por lo que tendrá la posibilidad de manejar grandes sumas de dinero. Por otro lado, en las próximas semanas le llegará una oportunidad muy importante referente a su aspecto laboral.

Número del día: 7444.

Recomendación: Las monedas de la fortuna.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Las personas de este signo, el siguiente año estará lleno de estabilidad y firmeza, por esto, deben tener mucha calma, pues todo estará mejorando poco a poco. Durante los últimos días del 2025, debe aprovechar para disfrutar, pues en poco tiempo tendrá mucho trabajo y actividad.

Número del día: 0456.

Recomendación: Las espigas.

Otras noticias: Este es el signo del zodiaco de las 6 personas más ricas de Colombia: No hay ningún político