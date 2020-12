UE y EE.UU. rechazan elecciones en Venezuela, mientras Rusia las elogia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó un comunicado en el que señala que ese país condena las "elecciones legislativas fraudulentas" que llevó a cabo el régimen de Nicolás Maduro.

Según Pompeo, esos comicios "no tienen ni siquiera un estándar mínimo de credibilidad y no son más que un intento para robarse el futuro democrático de Venezuela".

Le puede interesar:

En ese sentido hace un llamado a todos los países a rechazar la que considera una farsa electoral y dice que sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente.

La Unión Europea también se pronunció asegurando que no reconoce las elecciones porque no fueron creíbles, inclusivas o transparentes y sus resultados no reflejan el deseo de los venezolanos. Pidió a los dirigentes que busquen un acuerdo y así lleguen a una transición pacífica.

Por otro lado, Rusia elogió las elecciones calificándolas como transparentes y señaló que fueron organizadas de manera responsable, siendo un ejemplo de democracia.