Economista advierte que la emergencia económica no soluciona el déficit fiscal del país

La declaratoria de emergencia económica y social por parte del presidente Gustavo Petro sigue generando reacciones entre expertos, quienes advierten que, si bien la medida puede aliviar la caja del Estado en el corto plazo, no resuelve los problemas fiscales estructurales que arrastra el país desde hace varios años.

Así lo aseguró Cristian Méndez, economista de Norte de Santander, quien explicó a Caracol Radio que la emergencia económica responde a un déficit fiscal profundo y acumulado, más allá de una coyuntura puntual.

“Lo que enfrenta Colombia no es solo un problema de corto plazo, sino una dificultad estructural en términos fiscales que no se ha resuelto durante muchos años”, afirmó.

El economista señaló que, con esta declaratoria, el gobierno busca recaudar cerca de 16 billones de pesos para cubrir el faltante del Presupuesto General de la Nación de 2026, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

Sin embargo, advirtió que este tipo de medidas no atacan el fondo del problema. “Son herramientas que permiten cubrir la caja de hoy y del año siguiente, pero no solucionan el déficit de mediano y largo plazo”, sostuvo.

Méndez también llamó la atención sobre el uso simultáneo de otros mecanismos de financiamiento, como la emisión reciente de deuda pública.

“El gobierno ha acudido a diferentes instrumentos para financiar su gasto. El riesgo es que, si no se toman decisiones fiscales responsables, en el futuro será más difícil pagar esas deudas”, explicó.

Aunque aclaró que los impuestos contemplados dentro de la emergencia estarían dirigidos principalmente a los sectores de ingresos medio-altos y altos, el economista insistió en que el impacto real de estas decisiones se verá más adelante.

“Hoy se pueden cubrir necesidades inmediatas, pero si no se corrige el desequilibrio fiscal, en los próximos años el país podría verse obligado a hacer recortes en sectores sociales clave”, advirtió.

Finalmente, Méndez subrayó que la emergencia económica debe ir acompañada de una discusión de fondo sobre la sostenibilidad fiscal del país.

“Si no resolvemos este problema estructural, seguiremos recurriendo a medidas extraordinarias que solo aplazan una crisis más profunda”, concluyó.