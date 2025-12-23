Atentado contra líder social revive alertas por falta de garantías en el Catatumbo

Atentado a líder en zona rural de Ábrego. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia contra el liderazgo social se registró en la región del Catatumbo, luego de que Fabián Andrés Cáceres Palencia, representante legal de la Asociación de Desplazados del Catatumbo (Asodescat), resultara herido tras un atentado armado en zona rural del municipio de Ábrego.

De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió cuando el líder social adelantaba labores comunitarias en el sector de Capitánlargo.

Hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego en su contra, causándole una herida en la espalda.

Gracias a la reacción de su esquema de protección, Cáceres Palencia fue evacuado del lugar y trasladado al hospital municipal, donde permanece estable y bajo observación médica.

Sobre lo ocurrido, Aleider Contreras, líder social, confirmó que el atentado se produjo sin previo aviso.

“El compañero Fabián se encontraba revisando un predio con un miembro de la comunidad cuando dos sujetos pasaron, se devolvieron y sin mediar palabra empezaron a dispararle”, relató.

Contreras rechazó el ataque y advirtió que este hecho se suma a un patrón de violencia sistemática contra quienes defienden los derechos de las víctimas en la región.

“Lamentamos profundamente que este tipo de situaciones sigan ocurriendo con personas que defienden el territorio y a las comunidades. No existen hoy garantías plenas para ejercer el liderazgo social en el Catatumbo”, afirmó.

El líder social señaló que, tras más de once meses de recrudecimiento del conflicto armado en la zona, las amenazas, los desplazamientos forzados, el confinamiento y los asesinatos siguen afectando a las organizaciones sociales.

“Desde que se intensificó el conflicto han sido muchas las víctimas. Incluso, mi persona fue desplazada forzosamente el fin de semana pasado”, indicó.

Frente a la respuesta institucional, Contreras fue enfático en señalar que la atención ha sido insuficiente.

“El llamado al gobierno nacional y a las autoridades ha sido siempre el mismo: protección real para los líderes sociales. Pero la atención ha sido muy poca, y este atentado es una clara muestra de ello”, sostuvo.

Pese al riesgo y a la violencia persistente, desde Asodescat reiteraron su llamado a la paz y al diálogo.

“Las armas y la violencia solo dejan más rencor. Nosotros no vamos a desfallecer en insistir en la construcción de paz, en el diálogo y en la reconciliación, aunque no sea un camino fácil”, concluyó el líder social.

Este atentado vuelve a poner sobre la mesa la crítica situación de seguridad que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Catatumbo, una región donde el ejercicio del liderazgo comunitario continúa desarrollándose en medio del riesgo permanente.