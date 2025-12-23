Mientras estaba con otro menor, capturan a irlandés buscado por explotación sexual en Laureles

Medellín, Antioquia

Un ciudadano de nacionalidad islandesa —aunque el comunicado oficial señala irlandés en el encabezado enviado— fue capturado en vía pública del barrio Laureles, en el occidente de Medellín, durante labores de vigilancia adelantadas por la Policía Nacional. El hombre, de 38 años, era buscado por el delito de explotación sexual comercial con menor de 18 años, por hechos ocurridos el 6 de diciembre en ese mismo sector y que involucran a un menor de 16 años.

De acuerdo con el reporte, su detención fue posible cuando uniformados lo identificaron y verificaron que tenía orden judicial vigente emitida por un juzgado de garantías. La captura contó con el acompañamiento de un traductor del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, para garantizar comunicación en inglés y el respeto al debido proceso.

Estaba acompañado de otra menor de 17 años

Durante la intervención, las autoridades encontraron al hombre en compañía de una adolescente de 17 años, quien quedó bajo protección inmediata del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia. La joven fue trasladada al ICBF para verificación de derechos y restablecimiento de garantías.