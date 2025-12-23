Gobernación de Bolívar recorre el departamento llevando alegría y regalos en esta Navidad

La Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, continúa recorriendo el departamento para llevar bienestar, unión y alegría a las comunidades, no solo a través de obras de infraestructura, sino también mediante acciones sociales que fortalecen el tejido comunitario y reafirman el amor por esta tierra.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La temporada navideña se ha convertido en una oportunidad para compartir, reencontrarse y renovar la esperanza. Por ello, todas las secretarías de la administración departamental se han sumado al firme compromiso de llevar las tradicionales novenas de aguinaldos y entregar detalles a los niños en Cartagena y distintos municipios de Bolívar, generando sonrisas y momentos de integración familiar.

“Me complace profundamente ver el compromiso de mis secretarios y funcionarios. Ellos mismos se han dispuesto a llevar estos espacios de alegría y de encuentro a las comunidades. La Navidad es para compartir con la familia, los amigos y los vecinos, y para recordarnos que no estamos solos y que seguimos avanzando juntos como departamento”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí.

La toma masiva con novenas de aguinaldos inició el lunes 22 de diciembre en los municipios de Arjona, Cartagena, Mompox, Soplaviento, Santa Catalina, San Estanislao y en la Cárcel Distrital de Mujeres, ubicada en Turbaco. En cada uno de estos espacios, las comunidades participaron con entusiasmo, cantaron al Niño Dios, compartieron alimentos y recibieron aguinaldos en un ambiente de fraternidad y alegría.

Estas actividades continuarán hoy en los municipios de Calamar, Margarita, San Fernando, San Cristóbal, Barranco de Loba, el corregimiento de San Cayetano, así como en la vereda Paiva de Santa Rosa de Lima y Mahates, llevando un mensaje de esperanza y cercanía institucional.

El gran cierre de las novenas, este 24 de diciembre, llegará también a las comunidades de La Quinta, Pontezuela, Arroyo Grande, la vereda La Europa, Barranca Vieja, El Yucal y el corregimiento de Ñanguma, en el municipio de Marialabaja.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de seguir construyendo un departamento más unido, solidario y con oportunidades, donde la Navidad se viva como un símbolo de esperanza, progreso y transformación para todas las familias bolivarenses.