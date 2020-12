Eduardo Méndez: "Mis antecesores nunca me reportaron este proceso"

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se refirió, en diálogo con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, al fallo en contra del cuadro 'Cardenal', el cual le impide al equipo el uso del nombre del equipo para ciertas actividades.

La disputa legal, con el centro comercial Santafe, fue perdida primero con la Superintendencia de Industria y Comercio, y posteriormente con el Consejo de Estado.

"Cuando yo recibí la institución, en ningún momento me reportaron el curso de ese proceso. Por tal razón me sorprendió la publicación de un periódico dónde me enteré de la situación", comentó Méndez, quien ante este hecho no reveló mayores detalles.

"El presidente actual, desconoce; el jurídico actual, desconoce y nunca nos entregaron un reporte de ese hecho", añadió.

Méndez concluyó: "La marca está registrada, lo que no sé es sí abarcó totalmente todos los campos, por eso no quiero ser irresponsable al dar algún criterio porque lo desconozco".

El dirigente agregó que se pondrá al tanto sobre la situación y el alcance del hecho, que por ahora imposibilita el uso del nombre del equipo en escuelas de formación.