Jesurún sobre posible regreso de Pékerman: “No cerramos la puerta a nada"

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, Ramón Jesurún habló sobre la posibilidad de que José Néstor Pékerman regrese a la dirección técnica de la Selección Colombia. El argentino, que se despidió en septiembre de 2018, no ha dirigido ningún equipo ni seleccionado desde entonces.

Dentro de la lista de candidatos para asumir el cargo que dejó Carlos Queiroz después de casi dos años están varios colombianos, pero se destaca la ilusión del regreso de uno, Pékerman, quien clasificó a la Tricolor a dos Mundiales consecutivos.

No obstante, la salida de Pékerman no se dio en las mejores condiciones por supuestos roces entre el técnico y la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol. Ante esto, el presidente Ramón Jesurún resaltó que la FCF no “sacó” al argentino, sino que él renunció. Además, no se cierran a la posibilidad de su regreso.

"Nosotros no sacamos a Pékerman, eso no es cierto, Pékerman renunció. Aquí no hay vetos para nadie. En el Comité Ejecutivo no nos cerramos a nada. Necesitamos ayuda divina para poder acertar", aseguró.

A su vez, Jesurún aseguró que lo ideal actualmente es que llegue a la dirección técnica un colombiano, pero no está cerrada la posibilidad de que se contrate a un DT extranjero.

Sobre la posibilidad de que llegue Reinaldo Rueda, el presidente de la FCF consideró que si bien es una opción para la Selección, mientras tenga contrato con Chile, la FCF deberá mirar hacia otro lado.