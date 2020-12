Inició la puja por el incremento del salario mínimo en Colombia

Se cumplió este lunes la primera reunión de la Comisión Nacional de Concertación, entre Gobierno, empresarios y trabajadores, en la que el DANE presentó el Índice de Productividad para el año 2020, del -0,6%.



Al término del encuentro el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo “se presentó el tema de productividad y cómo era de esperarse 0,6 por ciento negativo”,



Explicó que cada sector va analizarlo y nos volveremos a reunir el próximo miércoles 2 de diciembre, empezaremos informes muchos más amplios y vamos a citar expertos invitados para que nos ayuden a tomar estas decisiones.



El titular de la cartera Laboral manifestó, que el Gobierno Nacional mantiene sus ideas, en primer lugar diálogo social y concertación y conservar los puestos de trabajo. También mirar hacia futuro, si se puede ampliar el número de trabajos en Colombia y por último conservar el ingreso de los trabajadores.



Por su parte el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela, afirmó que tal y como lo habían previsto la productividad arroja índices negativos en el contexto de la crisis sanitaria y la crisis económica, esa cifra era esperada.



“Eso ratifica lo que hemos venido planteado en los últimos días que el debate del salario mínimo, no puede ser ortodoxo en términos de amarrarnos a la inflación y la productividad, porque no va a dar un incremento de acuerdo a las necesidades concretas que está requiriendo el país”, dijo el dirigente sindical.



A su turno el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que con la productividad y otros factores, esperan que no le vayan a pasar la cuenta de cobro a la clase trabajadora.



El dato de la productividad es un parámetro básico para definir el ajuste del salario mínimo para el próximo año, al igual que el de Índice de Precios al Consumo (IPC) total nacional año corrido y anual; Producto Interno Bruto (PIB) y la proyección de la inflación para el periodo de negociación y el siguiente año.