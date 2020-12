Ministros podrán seguir renunciando previo a votación de moción de censura

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca modificar la figura de la moción de censura. Sin embargo, según su ponente el representante César Lorduy, el artículo más importante de la iniciativa se hundió.

"Por los artículos 1ro, 2do y 3ro del proyecto se votó de forma favorable, mientras que el artículo 4to, que es la nuez del proyecto, fue negado. Este proponía que a los ministros, superintendentes y jefes de Departamentos Administrativos, siempre y cuando hubiera una moción de censura en trámite, el nominador (presidente de la República) no les pudiera aceptar la renuncia, ya que constituye una forma de evadir el control político", dijo.

En paralelo el autor de la iniciativa, el senador Richard Aguilar, aseguró que "lo vengo denunciando desde la semana pasada, donde se presentaron unas llamadas (a congresistas). Y lo que más lamento, sin mencionar nombre alguno, es el cambio del voto de algunos compañeros. Las justificaciones me dejan un sinsabor. No hubo argumentación jurídica ni razones no políticas que vayan más allá del momento".

Para complementar, el representante Lorduy señaló que "el elemento sorpresa se presentó hoy. El pasado miércoles se votó positivamente la ponencia, que hace parte del articulado. Y hoy, cuando se somete a votación, vemos que hubo una votación totalmente contraria de la que ya se había efectuado".

No en vano, representantes como Germán Navas Talero y Margarita Restrepo le pidieron al senador de Cambio Radical revelar los nombres de los parlamentarios a los que habrían llamado para convencerlos de cambiar su postura, pues consideran que se trataba de señalamientos graves que no pueden quedar inconclusos".

En ese sentido, el congresista Edward Rodríguez añadió que "este no es un gobierno mañoso; es un gobierno muy respetado. En democracia uno tiene que aprender a ganar y a perder. Todo bajo el respeto. No puedo callarme ante tal insinuación".

Si bien el senador Aguilar no se refirió más al tema, en su intervención aseguró que "en la Plenaria de la Cámara, a donde pasa a ser discutido el proyecto, tendremos un segundo round, donde trataremos de incluir nuestro artículo, para evitar que se evadan los debates".