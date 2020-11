Álvaro Uribe Vélez reconoce deterioro en su reputación

El expresidente Álvaro Uribe Vélez recientemente se manifestó en sus redes sociales sobre la percepción que tienen los colombianos de su imagen. En el trino, reconoció que esta ha bajado notablemente.

"El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia", escribió el exmandatario, mientras reafirma su compromiso con su participación en los asuntos del país

Horas antes, Uribe también se manifestó sobre la carrera presidencial para el 2022 afirmando que el candidato de Juan Manuel Santos es el señor Sergio Fajardo. "El dr Sergio Fajardo durante los 20 años de este siglo: Ha gobernado 8 en Antioquia y Medellín; 4 más con su candidato a la alcaldía; Y 8 en la Presidencia con Santos y Farc; El dr Fajardo es el candidato presidencial de Santos para el 22", escribió.

Recordemos que recientemente, a nivel judicial se tomó la decisión de que el excongresista siguiera en libertad pero continuara vinculado a las investigaciones relacionadas con falsos testigos.