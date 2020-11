“No se meta en Soacha”: concejal de Soacha a Diego Cancino

Ante la denuncia del concejal del partido Alianza Verde Diego Cancino sobre la muerte de nueve jóvenes incinerados en una estación o CAI de San Mateo, el presidente del Concejo de Soacha, Carlos Ospina, le respondió al cabildante capitalino.

"No creo que sea conveniente, señor Cancino, que se entrometa en cosas que no le competen como es lo del municipio de Soacha. No sabía, que usted era juez de la República y que ya había condenado a la Policía. No sabemos qué pasó en el lamentable accidente del 4 de septiembre en San Mateo. No podemos prejuzgar lo que ocurrió ese día", dijo el presidente del Concejo de Soacha.

"Lo invito mejor a que vea lo que está pasando en la Autopista Sur. Todos los días nuestros conciudadanos tardan dos horas de ida y dos de regreso. Le estamos pidiendo a la Alcaldía de Bogotá y a sus concejales que quiten los semáforos de Guadalupe y Protabaco. Al quitarlos, estarían dando un flujo vehicular apropiado, algo mejor que las acusaciones de que en Soacha que no estamos haciendo nada", enfatizó el Ospina.

Hasta el momento, Cancino no se ha pronunciado sobre las palabras de Ospina en redes sociales.