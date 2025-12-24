Con la plata de la población, el Clan del Golfo “donó” regalos a niños y marranos a comunidades

Antioquia

Caracol Radio conoció que el grupo ilegal Clan del Golfo continúa con el plan “social” para captar adeptos entre la población civil en las zonas donde delinquen sus tropas. Este mes de diciembre, el grupo en algunas poblaciones antioqueñas solicitó dinero a la comunidad para ellos donar regalos a los niños.

Este medio de comunicación ha recibido información de fuentes rurales, las cuales indican que el grupo ilegal desde hace unas dos semanas comenzó a contactar y citar a los comerciantes del área urbana de Ituango, Norte de Antioquia, donde les exigían una cuota para ellos comprar regalos y donárselos a los niños, los cuales esta semana del 24 de diciembre comenzaron a entregarlos a las comunidades. También raciones de comida y a otras comunidades donde el censo de niños era elevado les regalaron marranos.

Caracol Radio conoció que las cuotas variaban de acuerdo al poder adquisitivo de los comerciantes; a algunos les tocó pagar 200 mil pesos, pero a otros les obligaron a entregar más de siete millones de pesos. Aseguran que “es mejor pagar para no tener problemas con los ilegales” y no sufrir represalias.

Esta situación también sucedió en veredas del municipio de Remedios , donde los grupos ilegales cobraron 600 mil pesos por finca. ¿El objetivo? El mismo, comprar regalos para los niños e influenciarlos con sus prácticas en el territorio. En las veredas de esta población del Nordeste de Antioquia, los artículos fueron entregados por ellos mismos, donde reunieron a la población; muchos llegaron sin estar de acuerdo, pero el poder armado es el que prima en la ruralidad. Recordemos que en algunas de estas veredas existe una confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN.

También comentaron a Caracol Radio que los líderes del grupo ilegal les solicitaron a las comunidades registrar con evidencias la actividad de la entrega de regalos, es decir, que tomen fotos cuando los menores estén recibiendo regalos y cuando estén comiendo los cerdos comprados con la plata exigida a la comunidad. No contentos con esto, también pidieron que las comunidades elaboraran cartas escritas a mano agradeciendo el supuesto gesto solidario del grupo ilegal y que fueran dirigidas al Ejército Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo).

La población asegura que esta incisiva tiene la intención de comprar la voluntad de los niños para que no sean rechazados y así poder afianzar el plan social de captación de los civiles, lo que es rechazado de manera discreta, no directa, ya que el grupo ejerce presión a quien indique no estar de acuerdo con estas actividades.