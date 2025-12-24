Cartagena le apuesta a cero lesionados con pólvora durante la noche de Navidad

Gobierno del Valle pide a las autoridades de cada municipio acatar el decreto en el que se pide a los alcaldes adoptar medidas para prohibir la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora.

Repetir la estadística de Cero personas quemadas por pólvora, registrada en 2024 en Cartagena durante la noche de Navidad, es la apuesta de la Alcaldía Mayor, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, para este 2025.

El director del organismo sanitario, Rafael Navarro España, insistió en el llamado a los padres, cuidadores y la ciudadanía en general sobre las consecuencias irreversibles y devastadoras en la piel que muchos casos dejan el uso de artefactos pirotécnicos.

A través de la campaña #CelebraSinPólvora, en medios de comunicación y redes sociales, las autoridades distritales han hecho evidente las consecuencias graves que deja el uso de la manipulación de la pólvora que según datos estadísticos del Instituto Nacional de Salud en el país viene afectando, principalmente, a niños, adolescentes y adultos.

Tenga en cuenta que se aplicarán sanciones de hasta cinco salarios mínimos a los tutores legales de menores quemados por pólvora, además de procesos judiciales, conforme con la investigación de los casos.

“Es necesario que cada familia en el Distrito de Cartagena asuma con responsabilidad la celebración de la Navidad. Por eso es fundamental no llevar pólvora a su hogar ni exponer a sus hijos a sitios donde estén en riesgo por esta clase de artefactos”, insistió el médico Navarro España.

Actualmente se encuentra vigente el Decreto 2242—que prohíbe la manipulación y comercialización de pólvora hasta el próximo 15 de enero de 2026

En Colombia datos del Instituto Nacional de Salud indican que en diciembre se han presentado 450 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica, un 11,04 porciento más que el mismo periodo del año anterior cuando hubo 404 casos. En Cartagena a la fecha van 12 lesionados por pólvora, de los cuales 7 son menores de edad.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Dadis, se entregan las siguientes recomendaciones.

• No use pólvora durante las celebraciones.

• Manténgase alejado de todo tipo de artefactos pirotécnicos, incluso en pequeñas cantidades.

• Recuerde que la pólvora puede causar quemaduras graves, lesiones irreversibles y emergencias innecesarias que, cuando menos, arruinarán el buen momento.

• No permita que niños, niñas y adolescentes tengan contacto o se acerquen a la pólvora.

• Reporte de inmediato a las autoridades cualquier uso irregular, venta no autorizada o manipulación insegura de pólvora.

• Priorice celebraciones seguras. Cuide su vida, la de su familia y su comunidad.