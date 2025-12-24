Ibagué

Decretaron medidas para el ‘desenguayabe’ del 25 de diciembre y primero de enero en Ibagué

Durante estas fechas se extenderá el horario de rumba, pero luego regirá una restricción temporal al expendio y consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos.

Decretaron medidas para el ‘desenguayabe’ del 25 de diciembre y primero de enero en Ibagué

Alejandro Hernández

Ibagué

Con el propósito de prevenir riñas, altercados y hechos de intolerancia durante las festividades de fin de año, la Alcaldía de Ibagué expidió el denominado Decreto ‘desenguayabe’, que establece restricciones en el expendio y consumo de bebidas embriagantes, así como la ampliación temporal de horarios para establecimientos nocturnos.

Según lo estipulado en el decreto 0765 de 2025, el 25 de diciembre y el primero de enero estará prohibida la venta y consumo de licor entre las 4:00 y las 10:00 de la mañana, una medida orientada a reducir el consumo excesivo de alcohol y fortalecer la seguridad ciudadana en estas fechas de alta afluencia.

Asimismo, el decreto autoriza la extensión por una hora del horario de funcionamiento de bares y discotecas en sectores como la Milla de Oro y Mirolindo, tanto en la noche del 24 como del 31 de diciembre. La rumba en estas zonas de Ibagué se podrá extender hasta las 4:00 de la madrugada, justo cuando iniciará la ley seca de seis horas.

El secretario de Gobierno, Francisco Espín, explicó que estas decisiones buscan un equilibrio entre la celebración y el orden público: “Estas medidas buscan mejorar los índices de seguridad y permitir que los ciudadanos disfruten las fiestas en convivencia y tranquilidad”, puntualizó el funcionario.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad