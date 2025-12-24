Decretaron medidas para el ‘desenguayabe’ del 25 de diciembre y primero de enero en Ibagué

Ibagué

Con el propósito de prevenir riñas, altercados y hechos de intolerancia durante las festividades de fin de año, la Alcaldía de Ibagué expidió el denominado Decreto ‘desenguayabe’, que establece restricciones en el expendio y consumo de bebidas embriagantes, así como la ampliación temporal de horarios para establecimientos nocturnos.

Según lo estipulado en el decreto 0765 de 2025, el 25 de diciembre y el primero de enero estará prohibida la venta y consumo de licor entre las 4:00 y las 10:00 de la mañana, una medida orientada a reducir el consumo excesivo de alcohol y fortalecer la seguridad ciudadana en estas fechas de alta afluencia.

Asimismo, el decreto autoriza la extensión por una hora del horario de funcionamiento de bares y discotecas en sectores como la Milla de Oro y Mirolindo, tanto en la noche del 24 como del 31 de diciembre. La rumba en estas zonas de Ibagué se podrá extender hasta las 4:00 de la madrugada, justo cuando iniciará la ley seca de seis horas.

El secretario de Gobierno, Francisco Espín, explicó que estas decisiones buscan un equilibrio entre la celebración y el orden público: “Estas medidas buscan mejorar los índices de seguridad y permitir que los ciudadanos disfruten las fiestas en convivencia y tranquilidad”, puntualizó el funcionario.