Duque niega interferencia en elecciones EE.UU. y aspira relación bicameral

Durante la reunión anual de ProBogotá el presidente Iván Duque, habló sobre la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, esperando que en su gobierno se pueda mantener una relación estratégica, bipartidista y bicameral.

Duque recordó que las dos naciones han tenido un compromiso histórico en la lucha contra el narcotráfico, las economías ilegales y el fortalecimiento de la democracia, por lo que espera que con Biden se puedan fortalecer iniciativas como el Plan Colombia y la estrategia ‘Colombia Crece’.

"Yo he conocido al presidente electo Joe Biden en diferentes circunstancias, tengo con él una relación amable y he visto de parte de él un gran interés por Colombia, siempre. (…) Nosotros vamos a mantener esa relación estratégica bipartidista, bicameral y siempre buscando profundizar en beneficio de los dos países, queremos que ‘Colombia Crece’ se mantenga como una política de estado, porque es aprovechar el comercio, la inversión y la cooperación en seguridad de manera estructural”, dijo.

El jefe de estado también negó las acusaciones sobre una supuesta interferencia de su Gobierno en las elecciones de los Estados Unidos.

"A mí a veces me sorprende cuando veo ataques de participación electoral, yo he tenido una pauta y es que cuando uno está en el ejercicio de estas funciones, uno no puede tomar partido en procesos electorales ni aquí ni allá, ni aquí ni fuera de Colombia, porque la responsabilidad está marcada por responder de manera transparente a los ciudadanos", sostuvo.