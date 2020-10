"Estigmatización hacia el personal de salud, el primer síntoma del COVID"

Jhon Jairo Valeta, un médico general con tan solo cuatro años de experiencia, llegó a las puertas de urgencias en la ciudad de Neiva, sus jornadas entre los dos hospitales en los que trabaja le suman 18 horas, nunca duerme más de seis, y es que esta profesión es para gente altruista, lo que Jhon no imaginó es que con su corta experiencia terminaría recibiendo en urgencias el virus COVID-19.

“Llegó la pandemia a inicios de 2020 y en los servicios de urgencias nos cogió con un total desconocimiento de cómo tratarla, de cómo manejarla y es que aún en el mundo no hay una certeza de qué es lo que funciona para tratar la enfermedad”, afirmó Valeta.

Neiva pasó de ser de las primeras ciudades en reportar contagios por Covid -19 a estar en el mes de junio con el 76% de pacientes recuperados, y aunque a la fecha son 19.000 los casos que reporta el Huila, la ocupación de la sala de urgencias en donde trabaja Jhon cada vez está peor.

“Porque la gente tenía temor de ir a urgencias, de ir a un hospital, porque pensaba que ahí se iban a contagiar, pero ahora que ya estamos en un pico y en especial en el municipio, ya tenemos un servicio de urgencias desbordado"; dijo Valeta con preocupación.

Y aunque muchos los tildaron como héroes, el médico Valeta, afirma que el primer síntoma hacia ellos fue otro:

“Al principio todo el personal de salud fue estigmatizado, porque pensaban que estar cerca de un médico, del enfermero, del celador o la señora de servicios generales que trabajaba ahí, era un riesgo de contagio”.

De héroes a villanos, así lo afirma con desconcierto el médico Valeta:

“Pero a eso le sumamos el agravante que no sé de dónde surgió que aquí en Colombia piensan que nosotros tenemos un beneficio económico en la atención de esos pacientes y que nosotros queremos pasar a todo el mundo por Covid”.

En la sala de urgencias llegaba el virus a diario y un día le tocó al médico Valeta:

“El temor de fallecer y de complicarme siempre estuvo ahí latente, el temor de no volver a ver a mi hija, el temor de no volver a estar con mi esposa de no compartir con mis compañeros de trabajo, me perseguía y eso fue pues parte de que me cambió un poquito la consciencia de cómo voy a seguir atendiendo los pacientes que llegaran después de que me infecté y me recuperé”.

Jhon Jairo Valeta, es un apasionado por salvar vidas, ha visto como la pandemia le ha quitado colegas y compañeros de otras áreas del hospital:

"No olvidarnos que, el virus todavía está ahí, y que ya todos hemos conocido un familiar que tiene Covid, y así como hay personas que tienen síntomas leves, hay personas que van a fallecer”, por último le hizo un llamado al Gobierno para que las condiciones laborales de los médicos del país puedan mejorar.