Más de 150 alertas por lluvias en el país: revisan operación de Hidroituango en medio de crecientes

En medio de precipitaciones por encima de los promedios históricos en Antioquia y el aumento sostenido del caudal del río Cauca, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Empresas Públicas de Medellín (EPM) revisaron la operación de la central hidroeléctrica de Hidroituango.

La reunión, realizada en Medellín, tuvo como objetivo evaluar la estabilidad estructural del proyecto, la capacidad del vertedero y los márgenes hidráulicos del embalse ante posibles crecientes extraordinarias.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que la visita busca ofrecer información “certera y veraz” sobre el estado de la central, en un contexto en el que persisten preocupaciones ciudadanas desde la contingencia ocurrida años atrás.

“Es fundamental comunicar información veraz y contrastar distintas fuentes para asegurarle a la opinión pública la seguridad en la operación de esta central hidroeléctrica y garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo”, afirmó el director.

Antioquia, en el foco de la temporada de lluvias

Según el más reciente reporte de afectaciones por lluvias de la UNGRD, Antioquia se encuentra entre los cinco departamentos con mayor número de familias afectadas por eventos asociados a lluvias, con 4.025 reportes.

El IDEAM, en su actualización del 27 de febrero a las 12:00 del mediodía, mantiene múltiples alertas hidrológicas en la cuenca Magdalena–Cauca, varias de ellas por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones.

El instituto también ha recomendado a la población ribereña mantenerse atenta al comportamiento de los niveles de los ríos y seguir las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo.

Sin riesgo en Hidroituango, pero con monitoreo constante

De acuerdo con lo informado por EPM y la UNGRD, el embalse se encuentra dentro de los rangos operativos previstos en el diseño y no presenta condición de rebose estructural. Además, el sistema cuenta con monitoreo hidrológico permanente que permite anticipar variaciones en el caudal.

Carrillo envió además un mensaje directo frente a versiones no oficiales sobre el estado del proyecto:

“Las fuentes oficiales no son los senadores. Las fuentes oficiales son los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo, el IDEAM, la UNGRD y las entidades del Estado que procesan esta información con rigor” indicó.

Aunque las autoridades descartan riesgo para las comunidades aguas abajo, la combinación de lluvias intensas, alertas activas en la cuenca del río Cauca y el antecedente histórico del proyecto mantienen bajo especial seguimiento a una de las infraestructuras energéticas más importantes del país.