¿A qué hora es el Eclipse Lunar en Colombia 2026? Así podrá ver EN VIVO la Luna de Sangre

La NASA informó que en la noche de este 2 de marzo y la madrugada del 3 se dará el primer eclipse del 2026. De acuerdo con la agencia espacial de Estados Unidos, la luna pasará por el interior de la sombra de la Tierra lo que permitirá que se vea roja.

Se trata de un eclipse lunar total, que según explica la reconocida revista National Geographic, “ocurren unas dos veces al año, cuando el Sol, la Tierra y su satélite se alinean de forma que la Luna cae bajo la sombra del planeta Tierra”.

¿Dónde se verá el eclipse lunar?

De acuerdo con la NASA, este eclipse total podrá visualizarse en gran parte del mundo, partiendo desde el oriente de Asia y Oceanía, cruzando todo el océano pacífico, hasta el continente americano, en donde habrá posibilidad de ver el suceso desde Colombia.

No obstante, hay dos continentes en donde este evento no será visible: Europa y África, e incluso una pequeña parte de Asia occidental, debido a la ubicación de la luna durante este acontecimiento.

El eclipse lunar total será completamente visible desde:

Oeste de Norteamérica (desde Columbia Británica hacia el sur, pasando por California y Baja California)

Océano Pacífico y sus islas (incluyendo Hawai, Guam, Fiji y la Polinesia Francesa)

Asia Oriental (China, Japón, Corea del Norte y Sur, Taiwán y Filipinas)

Oceanía (Nueva Zelanda y Australia)

Tenga en cuenta que en Centroamérica y el este de Norteamérica se vivirá el eclipse, pero la Luna solo aparecerá cerca del final del eclipse.

¿Cómo ver el eclipse lunar en Colombia?

Este fenómeno no supone ningún peligro para los ojos, lo que significa que podrá observarse a simple vista, preferiblemente desde un lugar elevado y despejado, y capturarse con una cámara, como la del teléfono móvil.

Sin embargo, la fotografía del cielo nocturno o astrofotografía no es sencilla, ya que requiere un buen equipo o pericia con los ajustes básicos del dispositivo, para que la Luna salga resplandeciente y nítida.

Si quiere ver este fenómeno, algunas instituciones astronómicas realizarán la transmisión del mismo EN VIVO.

