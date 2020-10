Población migrante no es culpable de la criminalidad en el país: Gobierno

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que el número de ciudadanos venezolanos en Colombia, con corte a finales de julio pasado, es de un millón 731 mil, de los cuales el 44% se encuentra en situación irregular,

Espinosa precisó que, del total de venezolanos en Colombia, el 28% son hombres y mujeres entre los 28 y 39 años y el 12% niños, niñas y adolescentes, al tiempo que anunciaba que se ha expedido una nueva resolución para que a partir del 15 de octubre y hasta el próximo 15 de febrero de 2021, los ciudadanos venezolanos puedan tramitar un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Durante la entrega de estas cifras el director aprovechó para aclarar que la migración venezolana no es la responsable de la criminalidad en Colombia, por lo que reiteró el mensaje para que no se caiga en la estigmatización.

“La población migrante, no venezolana ni de otro país es culpable de la criminalidad. Eso no quiere decir que no se presenten crímenes y delitos por parte de la población migrante, claro que se presentan y hay que judicializarlos, pero no podemos coger el camino fácil de decir que esos delitos se generan por culpa de la población migrante” aseguró

Espinosa también explicó que aun que las fronteras continúan cerradas hasta el próximo 31 de octubre, de acuerdo con el decreto que extendió el Aislamiento Selectivo, durante este periodo se evaluará la posible reapertura para el 1 de noviembre.