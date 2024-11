El presidente Petro también rechazó el impuesto para la seguridad en la factura de energía

Medellín, Antioquia

Continúa el rechazo al proyecto de ordenanza presentado por el gobernador Andrés Julián Rendón a la Asamblea de Antioquia para cobrar una contribución para seguridad a través de la factura de energía de EPM. Esta vez fue el presidente Gustavo Petro quien calificó este impuesto como regresivo en una publicación a través de su cuenta de X.

El mandatario manifestó que “ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajdore(a)s en Antioquia”, y aseguró que “mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el gobierno nacional bajará las tarifas de la luz”.

Un impuesto a los consumidores de los servicios públicos es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo.



Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarle la comida a los pobres y a los trabajdore(a)s en Antioquia.



Mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2024

El gobernador respondió

Ante estas afirmaciones el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le dijo a Petro, a través de su cuenta de X, que esta contribución es necesaria para cubrir los rubros de seguridad descuidados por la Nación en el departamento.

El gobernador señaló que esta contribución será para “tecnología como complemento a una reducción drástica del pie de fuerza; dignidad locativa y movilidad segura para nuestros soldados y policías; cárceles para reducir el hacinamiento; y convivencia”.

Además, recordó que, de acuerdo con su proyecto ordenanza presentado ante la Asamblea Departamental, del pago estarían excluidos el 85 % de los habitantes residenciales por pertenecer a los estratos 1, 2 y 3. Y aseguró que el 60 % de las pequeñas industrias y comercios pagarían menos de 30 mil pesos al mes por este impuesto.

Presidente @petrogustavo, en Antioquia hacemos que las cosas pasen. Actuamos pensando en el bien común y justo por eso fui elegido por los Antioqueños.



La tasa de seguridad planteada se hace necesaria para invertir en los rubros de seguridad que abandonó la Nación, al menos en… https://t.co/7WKxZ5n9is — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 23, 2024

Andrés Julián Rendón adicionalmente señaló que si el precio de la energía sube en Antioquia sería por una eventual escasez. “Ahí el causante sería la escasez que, Dios quiera no llegue, tiene origen en su odio a las hidroeléctricas y los proyectos de hidrocarburos”.

Y el gobernador no perdió la oportunidad para hacer alusión de nuevo al cese al fuego, pidiéndole al presidente que si no lo levanta tampoco se oponga a este fuente de recursos para reforzar la seguridad en el departamento.

“Un apunte final: ya que no levanta el cese al fuego, no se oponga a la fuente que dotaría a nuestros soldados y policías de la protección para que no los asesinen como en Anorí ó Valdivia”.

Gremios y alcalde rechazan el impuesto

El rechazo del presidente Gustavo Petro a esta contribución, con la que pretenden recolectar por lo menos 1,2 billones de pesos entre 2025 y 2027, se suma al de agremiaciones como la Andi y Fenalco, que también han manifestado su preocupación respecto a este cobro.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia también señaló que no es conveniente cobrar este impuesto, así como también lo dejó por escrito el movimiento Creemos, indicando que es necesario que se busquen otras alternativas para reforzar la seguridad en Antioquia.

El alcalde Federico Gutiérrez también manifestó su desacuerdo con este proyecto de ordenanza, el cual es presentado por segunda vez luego de que fuera hundido en julio pasado.